Salvini propone centrodestra ‘come partito repubblicano’ | le reazioni

(Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Una federazione disul modello delrepubblicano americano. La proposta lanciata da Matteo, all’indomani delle tensioni nele della scelta per il Colle, suscita diverse. “Il nostro modello può essere quello delrepubblicano americano: la federazione didelle forze che appoggiano il governo Draghi sarà uno spazio politico ove troveranno ospitalità le varie anime e le diverse sensibilità di una cultura politica alternativa al progressismo di sinistra, tutte diverse, ma tutte protese verso uno stesso obiettivo politico – dice, in un intervento su ‘Il Giornale’ – Ci troviamo a un bivio: vivacchiare può significare morire, decidersi per un cambiamento e federarsi ...

Ultime Notizie dalla rete : Salvini propone

Per Fdi a commentare, su Twitter, è anche il senatore Giovanbattista Fazzolari , responsabile nazionale del programma di Fdi, che sottolinea: "il 'partito repubblicano' come negli Usa.Il Santo Padreal laicato cattolico il tema della difesa del creato,e penso che esso possa ... La fase aperta ieri dalle riflessioni di Meloni einterroga anche il nostro progetto'.C’è un fattore prepolitico con cui Matteo Salvini, nella sua battaglia per il Colle, non ha fatto i conti e che ha determinato, ...C'è aria di spaccature nel centrodestra: da un lato Salvini ha appoggiato la rielezione di Mattarella, dall'altro Meloni si è detta delusa. Riusciranno i partiti ad appianare le divergenze prima delle ...