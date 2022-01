Advertising

Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Salernitana, arriva Bohinen dal CSKA Mosca: prestito con obbligo a determinate condizioni - 100x100Napoli : Salernitana scatenata, arriva dal CSKA Mosca Bohinen - furgeTX : RT @tvdellosport: ??#Salernitana, colpo di scouting di Walter #Sabatini: dal #CSKAMosca arriva il norvegese Emil #Bohinen. Il centrocampista… - tvdellosport : ??#Salernitana, colpo di scouting di Walter #Sabatini: dal #CSKAMosca arriva il norvegese Emil #Bohinen. Il centroca… - sportface2016 : #Salernitana, arriva #Bohinen in prestito con obbligo condizionato -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana arriva

Continua il lavoro del nuovo DS Walter Sabatini per rinforzare la. E' arrivata l'ufficialità di un nuovo acquisto in difesa, in prestito però fino a giugno. Dalla SampdoriaRadu Dragusin, 22enne difensore rumeno di proprietà della Juventus che ha ...7.15 - Venezia,Nsamé in prestito con obbligo di riscatto condizionato dallo Young Boys. 7.00 - Dragusin dalla Sampdoria allavia Juve. 6.45 - Dall'Argentina: Galoppo del Banfield ...Salernitana, è fatta per Bohinen: il norvegese arriva in prestito con obbligo di riscatto condizionato al verificarsi di condizioni sportive ...Calciomercato Salernitana, ufficiale l'ingaggio di Bohinen. Arriva dal CSKA Mosca a titolo temporaneo con diritto di riscatto ...