Rugby: Fir, Consiglio federale delibera la facoltà di tesseramento di un sostituto medicale (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. - (Adnkronos) - Il Consiglio federale della Fir ha deliberato di autorizzare le Società partecipanti al Campionato Italiano Peroni Top10 di sostituire con un nuovo tesserato, in qualunque momento della stagione, un atleta che abbia riportato un infortunio durante l'attività ufficiale delle Squadre Nazionali Maggiore, Emergenti ed “A”. Nel corso della riunione del 28 gennaio il Consiglio, analizzata la proposta condivisa con i rappresentanti dei Club, ha approvato all'unanimità il tesseramento di un sostituto medicale secondo i seguenti parametri: prognosi dell'infortunio superiore al mese; il sostituto medicale dovrà appartenere allo stesso reparto dell'atleta infortunato; il sostituto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. - (Adnkronos) - Ildella Fir hato di autorizzare le Società partecipanti al Campionato Italiano Peroni Top10 di sostituire con un nuovo tesserato, in qualunque momento della stagione, un atleta che abbia riportato un infortunio durante l'attività ufficiale delle Squadre Nazionali Maggiore, Emergenti ed “A”. Nel corso della riunione del 28 gennaio il, analizzata la proposta condivisa con i rappresentanti dei Club, ha approvato all'unanimità ildi unsecondo i seguenti parametri: prognosi dell'infortunio superiore al mese; ildovrà appartenere allo stesso reparto dell'atleta infortunato; il...

