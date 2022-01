Riccardo Guarnieri torna a Uomini e Donne? Il gossip bomba (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ai telespettatori affezionati di Uomini e Donne non è sfuggito che Maria De Filippi l’altro giorno per la prima volta da tempo è tornata a parlare di Riccardo Guarnieri, l’ex storico di Ida Platano. La donna nel sentirlo nominare è addirittura uscita dallo studio piangendo, subito dopo aver ammesso di non essere mai riuscita a superare la loro rottura. Stando ai rumors, presto potrebbe esserci una faccia a faccia tra lei e Riccardo, che alcune voci vorrebbero molto vicino a rientrare in trasmissione. Uomini e Donne, Armando fa piangere Matteo: fischi in studio L'attuale tronista di Uomini e Donne si è detto deluso e amareggiato per il ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ai telespettatori affezionati dinon è sfuggito che Maria De Filippi l’altro giorno per la prima volta da tempo èta a parlare di, l’ex storico di Ida Platano. La donna nel sentirlo nominare è addirittura uscita dallo studio piangendo, subito dopo aver ammesso di non essere mai riuscita a superare la loro rottura. Stando ai rumors, presto potrebbe esserci una faccia a faccia tra lei e, che alcune voci vorrebbero molto vicino a rientrare in trasmissione., Armando fa piangere Matteo: fischi in studio L'attuale tronista disi è detto deluso e amareggiato per il ...

