Napoli, ceduto un attaccante in prestito: chiusura in extremis (Di lunedì 31 gennaio 2022) Si è chiusa da poco la sessione invernale di calciomercato: il Napoli ha acquistato soltanto Axel Tuanzebe ma nel frattempo ha messo a segno diverse operazioni in uscita, completandone qualcuna anche nei minuti che hanno preceduto il gong finale. Candellone NapoliCannellone al Pordenone: è ufficiale Con un comunicato il Pordenone, che attualmente milita nel campionato cadetto, in Serie B, ha ufficializzato il ritorno di Simone Candellone, attaccante classe '97 di proprietà del Napoli che ha giocato la prima parte di stagione al Sudtirol, collezionando 20 presenze e 3 gol.

