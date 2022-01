L’acciaieria Ast di Terni passa al gruppo cremonese Arvedi Uilm | “Ora il governo apra confronto su piano nazionale della siderurgia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 31 gennaio 2022)Ast dicome previsto torna italiana. Ilha firmato a Essen il contratto di acquisto da Thyssenkrupp, dopo che l’Antitrust europeo e quello turco hanno dato il via libera lo scorso 21 dicembre. Oltre al sito umbro,si aggiudica anche le controllate commerciali di Ast in Germania, Italia e Turchia. Lo stabilimento umbro torna in mani italiane a quasi 28 anni di distanza dall’acquisizione tedesca, anche se ThyssenKrupp manterrà una quota del 15% nella compagine societaria. Il valore dell’operazione nemmeno stavolta è stato reso noto. Secondo fonti di mercato tra acquisizione e futuri investimenti si avvicinerebbe al miliardo di euro. Il, attivo nella produzione e nella lavorazione di acciaio ...