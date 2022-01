Ginevra, due anni, morta per Covid e per mancanza di terapie intensive (Di martedì 1 febbraio 2022) Tacciono tutti. Tace Roberto Occhiuto, presidente e commissario ad acta della sanità regionale. Tace il suo predecessore Nino Spirlì. E tace pure Mario Oliverio che nel 2017 guidava la Regione. Nemmeno una parola dal sindaco di Crotone malgrado il calvario della piccola Ginevra fosse iniziato proprio da qui. È una politica silente e imbarazzata. Ma imbarazzante nella sua vergogna. Perché Ginevra con ogni probabilità poteva salvarsi. Sarebbe bastato dare applicazione a quanto indicato dall’Accordo Stato Regioni 248/Csr del 21 dicembre … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 1 febbraio 2022) Tacciono tutti. Tace Roberto Occhiuto, presidente e commissario ad acta della sanità regionale. Tace il suo predecessore Nino Spirlì. E tace pure Mario Oliverio che nel 2017 guidava la Regione. Nemmeno una parola dal sindaco di Crotone malgrado il calvario della piccolafosse iniziato proprio da qui. È una politica silente e imbarazzata. Ma imbarazzante nella sua vergogna. Perchécon ogni probabilità poteva salvarsi. Sarebbe bastato dare applicazione a quanto indicato dall’Accordo Stato Regioni 248/Csr del 21 dicembre … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

