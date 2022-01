Generali: Generali Italia ammessa a regime adempimento collaborativo Agenzia Entrate (Di lunedì 31 gennaio 2022) Milano, 31 gen. (Adnkronos) - Generali Italia è stata ammessa al regime di adempimento collaborativo, che consente una modalità di interlocuzione costante e preventiva con l'Agenzia delle Entrate. L'ammissione al regime, che decorre dal periodo di imposta 2021, è l'esito della verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'adeguatezza del Tax Control Framework adottato dalla compagnia per la rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. La partecipazione al regime di adempimento collaborativo prevede contatti costanti e totale trasparenza nei rapporti tra la compagnia e l'Agenzia delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Milano, 31 gen. (Adnkronos) -è stataaldi, che consente una modalità di interlocuzione costante e preventiva con l'delle. L'ammissione al, che decorre dal periodo di imposta 2021, è l'esito della verifica da parte dell'delledell'adeguatezza del Tax Control Framework adottato dalla compagnia per la rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. La partecipazione aldiprevede contatti costanti e totale trasparenza nei rapporti tra la compagnia e l'delle ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il primo ministro socialista Antonio Costa ha vinto le elezioni generali anticipate del Portogallo con un risultato… - marattin : La soluzione - se e quando verrà trovata - sarà un mix di 1) volontà di affrontare la questione 2) valide soluzioni… - GoalItalia : Dai mercati generali alla Juventus: alla scoperta di Federico Gatti, il difensore che i bianconeri hanno preso dal… - TV7Benevento : Generali: Generali Italia ammessa a regime adempimento collaborativo Agenzia Entrate... - LaPettegolah : RT @samanta_012: È assurdo come Soleil dai suoi discorsi escluda sempre se stessa. E non mi riferisco solo al lavaggio dei piatti. Ok lei… -

Ultime Notizie dalla rete : Generali Generali Draghi - Mattarella: quanto vale per i mercati? Italia in focus Gli analisti affermano che la mano di Draghi si indebolirà quando le elezioni generali, ora previste per il 2023, si avvicineranno e i partiti entreranno in modalità campagna a tempo pieno, rendendo ...

DECRETO COVID, CDM OGGI ALLE 16/ Bozza: proroga mascherine aperto, discoteche chiuse ... abolizione di zona gialla e arancione e semplificazione delle regole generali. Le Regioni nel documento consegnato al Governo esplicitano il percorso: " avviare un percorso di normalizzazione della ...

Generali, Assogestioni avvia i preparativi per la terza lista Il Sole 24 ORE Generali: Generali Italia ammessa a regime adempimento collaborativo Agenzia Entrate Milano, 31 gen. (Adnkronos) - Generali Italia è stata ammessa al regime di adempimento collaborativo, che consente una modalità di interlocuzione ...

Generali batte Ftse Mib. Caltagirone fuori da patto: e ora? Generali in positivo dopo che Caltagirone si è sfilato dal patto: quali i motivi di questa mossa? L'ultima seduta di gennaio mostra un andamento positivo anche per Generali che vanta peraltro una perf ...

Gli analisti affermano che la mano di Draghi si indebolirà quando le elezioni, ora previste per il 2023, si avvicineranno e i partiti entreranno in modalità campagna a tempo pieno, rendendo ...... abolizione di zona gialla e arancione e semplificazione delle regole. Le Regioni nel documento consegnato al Governo esplicitano il percorso: " avviare un percorso di normalizzazione della ...Milano, 31 gen. (Adnkronos) - Generali Italia è stata ammessa al regime di adempimento collaborativo, che consente una modalità di interlocuzione ...Generali in positivo dopo che Caltagirone si è sfilato dal patto: quali i motivi di questa mossa? L'ultima seduta di gennaio mostra un andamento positivo anche per Generali che vanta peraltro una perf ...