Eriksen torna a giocare in Premier, ha firmato con il Brentford (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ora è ufficiale: Christian Eriksen torna a giocare, in Premier. Dopo aver rescisso il contratto con l'Inter, ha firmato con il Brentford. Dopo sette mesi dall'arresto cardiaco durante gli Europei, nel match tra la sua Danimarca e la Finlandia, il 12 giugno 2021, tornerà in campo con il defibrillatore cardiaco impiantatogli sottopelle. Eriksen ha firmato un contratto fino a fine giugno. Il club inglese ha ufficializzato il suo arrivo su Twitter. Welcome to Brentford, @ChrisEriksen8 #BrentfordFC #EriksenJoins pic.twitter.com/O8h5WbdUZ2 — Brentford FC (@BrentfordFC) January 31, 2022 Dopo l'addio all'Inter, Eriksen si è allenato prima ...

