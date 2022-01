Covid | ok del Cdm | Proroga di 10 giorni per le mascherine all' aperto e chiusura discoteche

Advertising

chetempochefa : 'David era un grande Presidente, un grande uomo. Durante il periodo del Covid ha fatto delle decisioni coraggiose:… - NicolaPorro : ?? Gli stipendi dei peones alla base del #Mattarellabis, il grande caos nei partiti post Quirinale e le ennesime nuo… - zaiapresidente : ?? Questi sono i volti di chi da due anni lotta contro il Covid nei nostri ospedali. Sono i sorrisi, seppur nascosti… - morgchy : Ma in realtà la terza prova non c’è già dal 2018, ancor prima del covid - Floriodv : RT @MGAlbanesi: Navi russe al largo della Sicilia, la crisi Ucraina alle porte e i politici italiani che fanno? Pensano a rifondare i parti… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid del

Le risonanze magnetiche nucleari potrebbero crollare30%, e sono un altro caso da tenere sott'... Così Emanuele Monti della Lega, presidente della Commissione sanità in Lombardia: 'Ilnon ha ...Non perdere i saldi per colpa. Questa la sintesi della giustificazione che una signora positiva al virus ha fornito ai carabinieri, come riportato da Tgcom24 . Non perdere i saldi a causaAccade a Monza , la ...Covid Italia, il bollettino di oggi 31 gennaio. Sono 57.715 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 104.065. Le vittime sono invece ...Padova. In provincia di Padova si registrano nella mattinata del 31 gennaio 43.891 casi di persone attualmente positive al Covid-19: il totale dall'inizio dell'emergenza è di 216.046 (+668 rispetto a ...