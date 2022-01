Costa stravince le elezioni in Portogallo. Una riconferma importante anche per l'Europa (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il primo ministro socialista, Antonio Costa, si prepara a un terzo mandato, dopo aver vinto in modo netto le elezioni anticipate di ieri. Il voto era stato provocato dal tradimento dei due partiti di estrema sinistra - il Partito comunista e il Blocco di sinistra – che nel corso degli ultimi sei anni avevano garantito l'appoggio esterno al governo Costa. Secondo i risultati preliminari, il Partito socialista ha sfiorato il 42 per cento dei voti, contro il 36 per cento del 2019. Costa potrebbe conquistare la maggioranza assoluta dei seggi nell'Assemblea della Repubblica. I conservatori del Partito socialdemocratico, che alcuni sondaggi della vigilia davano testa a testa con i socialisti di Costa, si sono fermati al 28 per cento. L'estrema destra di Chega è diventato il terzo partito del paese, ma non ha ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il primo ministro socialista, Antonio, si prepara a un terzo mandato, dopo aver vinto in modo netto leanticipate di ieri. Il voto era stato provocato dal tradimento dei due partiti di estrema sinistra - il Partito comunista e il Blocco di sinistra – che nel corso degli ultimi sei anni avevano garantito l'appoggio esterno al governo. Secondo i risultati preliminari, il Partito socialista ha sfiorato il 42 per cento dei voti, contro il 36 per cento del 2019.potrebbe conquistare la maggioranza assoluta dei seggi nell'Assemblea della Repubblica. I conservatori del Partito socialdemocratico, che alcuni sondaggi della vigilia davano testa a testa con i socialisti di, si sono fermati al 28 per cento. L'estrema destra di Chega è diventato il terzo partito del paese, ma non ha ...

Kessie elimina Bennacer, uragano Costa d'Avorio sui campioni algerini. Comore agli ottavi Boom, a terra. La caduta dell'Algeria campione in carica fa molto rumore, più di quella di martedì del Ghana: la Costa d'Avorio stravince il big match 3 - 1 e si prende qualificazione e primo posto, con Kessie Mvp con gol e Bennacer eliminato. Nell'altro match l'impresa la fa la Guinea Equatoriale, che vince di ...

Chi ha vinto e chi ha perso: vendite di EV 2021 in Italia Nella classifica dell'intero 2021 stravince ancora la 500, la prima auto elettrica a superare le 10 ... per la prima volta oltre quota 5 mila: non male per un'auto che costa più di 50 mila euro. Chi ...

Antonio Costa stravince la sua scommessa. Ma in Portogallo cresce l'ultradestra L'HuffPost Costa stravince le elezioni in Portogallo. Una riconferma importante anche per l'Europa Il primo ministro si prepara al terzo mandato, il suo partito socialista ha sfiorato il 42 per cento. Un risultato che permetterà di formare un governo in tempi brevi, con ricadute positive sui proget ...

Antonio Costa stravince la sua scommessa. Ma in Portogallo cresce l'ultradestra Trionfo elettorale per il primo ministro socialista che ora ha la maggioranza assoluta. Male i socialdemocratici. Chega diventa terza forza ...

