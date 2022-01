Bper | Standard Ethics alza outlook a positivo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - L'agenzia indipendentehato l'diBanca a “” da “Stabile”. Il Corporate Rating “EE” è confermato. L'Istituto fa parte dello SE Italian Index e dello SE Italian Banks Index. “Alla crescita dimensionale degli ultimi anni – rileva una nota di– il Gruppo ha affiancato il proprio allineamento ai principali obiettivi e alle indicazioni in ambito Esg (Environmental, Social and Governance) provenienti dall'Onu, dall'Ocse e dall'Unione Europea. Tale allineamento trova riscontro anche nei richiami formali adottati nel Codice Etico; negli obbiettivi del Piano di Sostenibilità e nella Politica di Sostenibilità del Gruppo; nel modello di rendicontazione di carattere non ...