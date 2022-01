Atletica | torna Marcell Jacobs a Berlino! Data | programma | orario | tv | streaming

(Di lunedì 31 gennaio 2022)tornerà in gara venerdì 4 febbraio all’ISTAF Tour Berlino, tappa del World Indoor Tour dileggera (livello silver). Il Campione Olimpico dei 100 metri, che non gareggia dallo scorso agosto, quando fu protagonista della mitologica doppietta d’oro tra 100 e 4×100 in quel di Tokyo, è pronto a rimettersi in gioco e inizia la lunga stagione che condurrà ai Mondiali Indoor di fine marzo e ai Mondiali outdoor di luglio. L’azzurro si cimenterà sui 60 metri al coperto, distanza su cui vinse il titolo continentale nella passata stagione. Gli organizzatori dell’ISTAF Tour di Berlino hanno ufficializzato i nomi di alcuni avversari sul rettilineo della Mercedes Benz Arena. Spicca il tedesco Kevin Kranz, già sconfitto nella Finale degli Europei indoor 2021, quando il nostro portacolori conquistò il titolo col fantastico tempo ...

