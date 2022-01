Almeno in Europa gli estremismi non reggono (Di lunedì 31 gennaio 2022) "Paragonate due leader. Gli indici di gradimento di Trump sono rimasti piuttosto stabili durante la sua presidenza, e i suoi sostenitori hanno bollato ogni scandalo come una ‘fake news’. Ma quando è emerso che Boris Johnson ha organizzato varie feste durante il lockdown, i suoi sostenitori sono scappati: gli indici di gradimento sono passati da più 29 nell’aprile 2020 a meno 52 la scorsa settimana, secondo i sondaggi di YouGov”. Così inizia l’articolo di Simon Kuper sul Financial Times sulle differenze tra la politica americana e quella europea: “Questo è il microcosmo dell’unicità della polarizzazione americana. La gente spesso descrive il radicalismo come un problema globale ma, in realtà, in gran parte delle democrazie dell’Europa occidentale e anche dell’America Latina gli schieramenti avversari non sono né radicati né molto seri. La polarizzazione occidentale ha ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 31 gennaio 2022) "Paragonate due leader. Gli indici di gradimento di Trump sono rimasti piuttosto stabili durante la sua presidenza, e i suoi sostenitori hanno bollato ogni scandalo come una ‘fake news’. Ma quando è emerso che Boris Johnson ha organizzato varie feste durante il lockdown, i suoi sostenitori sono scappati: gli indici di gradimento sono passati da più 29 nell’aprile 2020 a meno 52 la scorsa settimana, secondo i sondaggi di YouGov”. Così inizia l’articolo di Simon Kuper sul Financial Times sulle differenze tra la politica americana e quella europea: “Questo è il microcosmo dell’unicità della polarizzazione americana. La gente spesso descrive il radicalismo come un problema globale ma, in realtà, in gran parte delle democrazie dell’occidentale e anche dell’America Latina gli schieramenti avversari non sono né radicati né molto seri. La polarizzazione occidentale ha ...

Advertising

mottadell : @CrawlThrouDark @La_manina__ Mica tanto. Ricordo di politici andati a rappresentarci in Europa di cui era lampante… - babachito : In tutte le città d’Europa e del poco mondo che ho visto sono stata una volta sola. Fa eccezione Londra: 4volte.… - nerimatteo : RT @frankponch72: @matthewcorazza1 Non ti cambia un gran che, almeno in merito all'europeismo, all'euro ed alle idiozie sul debito pubblico… - aswib2 : @Figliomeni_FdI Meglio 'monarchia' che nulla. Almeno, è decoroso. Non sono decorosi,invece, molti partiti Si sono s… - Gia_Felino : @ShadwellEncier1 @eziomauro @repubblica questo dà speranza? Il centrodestra non aveva la soluzione. è il nuovo iniz… -