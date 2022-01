Alfonso nomina Nathalie “panda da tutelare” Lei è la vera provocatrice del GF

(Di martedì 1 febbraio 2022)Signorini apre la diretta del Grande Fratello Vip 6 stasera sullo scontro traCaldonazzo e Giucas Casella. Un chiarimento doveroso dopo la sfuriata dell’illusionista che ha destato non poco scalpore al di fuori della casa. Lo scontro tra Giucas e Nathaly esplode letteralmente… #GFVIP pic.twitter.com/W8shXNznga — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 28, 2022 I concorrenti si schierano Tutti i concorrenti giustamente condannano lo sfogo di Giucas Casella. Ma alcuni consideranounache ha esasperato l’illusionista. Katia Ricciarelli, Barù, Soleil Sorge, Davide Silvestri sono concordi: “Nathaly è una”. Ma Manila Nazzaro, ormai passata completamente all’altra fazione, afferma del suo caro amico: “Ci sarei rimasta male anch’io. Sotto stress si ...

Advertising

simonelodato2 : Ogni volta che Alfonso nomina ESMERALDA: ?? #gfvip - simonelodato2 : Ogni volta che Alfonso nomina Esmeralda #gfvip #GFVIPParty - robviperr : DELIA CHE NOMINA SOLEIL PERCHÉ È ESPORCA E ALFONSO CHE STAVA CHIAMANDO MANILA 'LAVAPIATTI' SONO DEC3DUT0 - _martaax : katia dice a Soleil di chiedere di vedere il cane e subito lo fanno, Lulu é 4 mesi che chiede di vedere Alizée la n… - dallapartegiust : Comunque voglio capire perché quando soleil, barù e altri sono i più votati nel televoto ad eliminazione, Alfonso l… -

Ultime Notizie dalla rete : Alfonso nomina

Antimafia Duemila

... Alessio Renga, Francesco Renga, Gelsomino Rozza, Federica Ruggiero, Teresa Saltalamacchia,...del processo di riorganizzazione che sta vivendo l'azienda è stata anche ratificata ladi ...Ma dato che lo spoiler è antipatico quasi quantoSignorini, preferisco invitarvi alla ...suoi colori pazzeschi e nelle sue musiche coinvolgenti ( menzione speciale per il brano "Non si...Tutto quello che è accaduto nel corso dell'appuntamento del reality show condotto da Alfonso Signorini, andato in onda nella prima serata di venerdì 28 gennaio 2022 L'articolo Grande Fratello Vip 6, 3 ...Secondo Nathaly, Giucas sarebbe uno stratega. Di fronte a tale pensiero, Casella ha perso le staffe ma alcuni utenti del web lo hanno criticato ...