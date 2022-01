"Questi sono dei...": Berlusconi, dal letto d'ospedale il clamoroso schiaffo a Salvini e Meloni (Di domenica 30 gennaio 2022) E' stato Silvio Berlusconi uno dei primi a capire che ieri l'unica soluzione per uscire dall'impasse fosse rappresentata dal Mattarella bis. Già alle 12:51 le agenzie facevano sapere che il Cav aveva chiamato il capo dello Stato uscente, garantendogli l'appoggio di Forza Italia. Le mosse del leader azzurro si sono rivelate decisive sia all'inizio di questa fase che alla fine. All'inizio infatti è stato lui a tirarsi indietro per il bene del Paese, alla fine ha contribuito a sbloccare una situazione di stallo, telefonando direttamente a Mattarella. Stando al retroscena del Giornale, nella conversazione col presidente della Repubblica Berlusconi avrebbe detto: "Questi si sono dimostrati dei ragazzini". Dicendosi quindi irritato dal modo in cui erano state condotte le trattative. "Questo è il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) E' stato Silviouno dei primi a capire che ieri l'unica soluzione per uscire dall'impasse fosse rappresentata dal Mattarella bis. Già alle 12:51 le agenzie facevano sapere che il Cav aveva chiamato il capo dello Stato uscente, garantendogli l'appoggio di Forza Italia. Le mosse del leader azzurro sirivelate decisive sia all'inizio di questa fase che alla fine. All'inizio infatti è stato lui a tirarsi indietro per il bene del Paese, alla fine ha contribuito a sbloccare una situazione di stallo, telefonando direttamente a Mattarella. Stando al retroscena del Giornale, nella conversazione col presidente della Repubblicaavrebbe detto: "sidimostrati dei ragazzini". Dicendosi quindi irritato dal modo in cui erano state condotte le trattative. "Questo è il ...

