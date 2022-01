Netflix, 'La regina degli scacchi' in tribunale: 'Non è stata lei la prima a giocare... (Di domenica 30 gennaio 2022) Scacco matto a Netflix . Il gigante dello streaming dovrà rispondere alla causa presentata dalla campionessa di scacchi georgiana Nona Gaprindashvili contro la popolarissima serie 'La regina di ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 30 gennaio 2022) Scacco matto a. Il gigante dello streaming dovrà rispondere alla causa presentata dalla campionessa digeorgiana Nona Gaprindashvili contro la popolarissima serie 'Ladi ...

