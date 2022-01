Nei giorni della merla si sfiorano i 15 gradi (Di domenica 30 gennaio 2022) Sono i giorni della merla, anche se non sembra proprio in questo gennaio davvero mite. A meno che… la situazione non cambi. Vediamo se è così con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Francesco Sudati. ANALISI GENERALE L’anticiclone delle Azzorre mantiene bloccata la porta atlantica alle perturbazioni verso l’Italia, favorendo solamente lo scorrimento di correnti nord-occidentali, piuttosto miti per il periodo. Prosegue quindi ancora per alcuni giorni la fase stabile e asciutta su gran parte della Lombardia, a parte il crinale alpino confinale ove, per effetto Staü, vedrà il susseguirsi di nevicate alternate ad ampie schiarite. Domenica 30 gennaio 2022 Tempo Previsto: Sul settore alpino confinale addensamenti nuvolosi, ma con scarsi fenomeni associati. Altrove giornata di bel tempo fatte ... Leggi su bergamonews (Di domenica 30 gennaio 2022) Sono i, anche se non sembra proprio in questo gennaio davvero mite. A meno che… la situazione non cambi. Vediamo se è così con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Francesco Sudati. ANALISI GENERALE L’anticiclone delle Azzorre mantiene bloccata la porta atlantica alle perturbazioni verso l’Italia, favorendo solamente lo scorrimento di correnti nord-occidentali, piuttosto miti per il periodo. Prosegue quindi ancora per alcunila fase stabile e asciutta su gran parteLombardia, a parte il crinale alpino confinale ove, per effetto Staü, vedrà il susseguirsi di nevicate alternate ad ampie schiarite. Domenica 30 gennaio 2022 Tempo Previsto: Sul settore alpino confinale addensamenti nuvolosi, ma con scarsi fenomeni associati. Altrove giornata di bel tempo fatte ...

