LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch 2022 in DIRETTA: Federica Brignone incanta! (Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.54: Scheyer all’intermedio ha un ritardo di 69 centesimi 11.53: Perde ancora tanto nel finale la austriaca Raedler che chiude all’ottavo posto con un ritardo di 1?21 11.52: Raedler all’intermedio ha 57 centesimi di ritardo 11.52: Questa la classifica provvisoria dopo le prime 10 discese: 1 Brignone Federica ITA 1:18.19 2 TIPPLER Tamara AUT 1:19.01 +0.82 3 PUCHNER Mirjam AUT 1:19.02 +0.83 4 FEST Nadine AUT 1:19.12 +0.93 5 SUTER Corinne SUI 1:19.22 +1.03 11.49: Qualche problema nel finale per la austriaca Fest che si inserisce in quarta posizione a 93 centesimi dall’azzurra 11.48: Fest all’intermedio ha 41 centesimi di ritardo 11.47: Perde tanto nel finale la svizzera Suter che chiude al quarto posto a 1?03 da Brignone 11.46: All’intermedio Suter ha 35 ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.54: Scheyer all’intermedio ha un ritardo di 69 centesimi 11.53: Perde ancora tanto nel finale la austriaca Raedler che chiude all’ottavo posto con un ritardo di 1?21 11.52: Raedler all’intermedio ha 57 centesimi di ritardo 11.52: Questa la classifica provvisoria dopo le prime 10 discese: 1ITA 1:18.19 2 TIPPLER Tamara AUT 1:19.01 +0.82 3 PUCHNER Mirjam AUT 1:19.02 +0.83 4 FEST Nadine AUT 1:19.12 +0.93 5 SUTER Corinne SUI 1:19.22 +1.03 11.49: Qualche problema nel finale per la austriaca Fest che si inserisce in quarta posizione a 93 centesimi dall’azzurra 11.48: Fest all’intermedio ha 41 centesimi di ritardo 11.47: Perde tanto nel finale la svizzera Suter che chiude al quarto posto a 1?03 da11.46: All’intermedio Suter ha 35 ...

