Emma Thompson si spoglia a 62 anni in Good Luck to You, Leo Grande: “La cosa più difficile che abbia fatto" (Di domenica 30 gennaio 2022) Emma Thompson parla a ruota libera di sesso, tabù e piacere femminile mentre racconta cosa ha provato a essersi spogliata metaforicamente e realmente sul set di Good Luck to You, Leo Grande. Emma Thompson illumina il Sundance 2022 con la sua presenza anche in questa seconda edizione virtuale. L'attrice inglese sta facendo discutere per il ruolo che interpreta in Good Luck to You, Leo Grande, quello di una vedova che affitta un giovane escort per liberarsi di certi tabù sessuali. Good Luck to You, Leo Grande è un film intimo, girato quasi interamente in una stanza d'albergo di Londra. A fianco di Emma ... Leggi su movieplayer (Di domenica 30 gennaio 2022)parla a ruota libera di sesso, tabù e piacere femminile mentre raccontaha provato a essersita metaforicamente e realmente sul set dito You, Leoillumina il Sundance 2022 con la sua presenza anche in questa seconda edizione virtuale. L'attrice inglese sta facendo discutere per il ruolo che interpreta into You, Leo, quello di una vedova che affitta un giovane escort per liberarsi di certi tabù sessuali.to You, Leoè un film intimo, girato quasi interamente in una stanza d'albergo di Londra. A fianco di...

