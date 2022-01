Ajax, ufficiale l’arrivo di Ihattaren dalla Juventus (Di domenica 30 gennaio 2022) Ihattaren all’Ajax, è ufficiale: nuovo prestito dalla Juventus per il trequartista olandese classe 2002 La parabola di Mohamed Ihattaren alla Sampdoria si è già conclusa. Il club blucerchiato ha annunciato la risoluzione dell’accordo con la Juventus. Il calciatore tornerà a giocare in Olanda: Ihattaren, infatti, è da poco un nuovo calciator dell’Ajax, che lo ha accolto dai bianconeri in prestito. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 30 gennaio 2022)all’, è: nuovo prestitoper il trequartista olandese classe 2002 La parabola di Mohamedalla Sampdoria si è già conclusa. Il club blucerchiato ha annunciato la risoluzione dell’accordo con la. Il calciatore tornerà a giocare in Olanda:, infatti, è da poco un nuovo calciator dell’, che lo ha accolto dai bianconeri in prestito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

