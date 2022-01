(Di sabato 29 gennaio 2022) Nel corso di un'intervista con The Hollywood Reporter,ha parlato del suoe del fatto che non volesse dirigere il film. Nel corso di un'intervista con The Hollywood Reporter,ha parlato della sua carriera e, in modo particolare, si è soffermato sul fatto che non volesse dirigerenel. Durante la promozione di Moonfall, il regista di Independence Day ha raccontato: "Nonfare! Ma avevo firmato un accordo di cui ero inconsapevole e, quindi, ho dovuto accettare di dirigerlo... Però l'ho fatto a modo mio!".ha proseguito a proposito del suo: "trasformare il ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Roland Emmerich su Godzilla del 1998: 'Non volevo farlo' - FlixSandro : Moonfall 2022 guarda film completo streaming ita altadenizione, scarica hd con torrent, Moonfall streaming senzalim… - cinespression : #RolandEmmerich rivela un segreto circa #Godzilla ed il fatto che inizialmente non voleva girarlo - Think_movies : “Moonfall”: dentro la Lina con la Prima Clip Ufficiale del film di Roland Emmerich nei cinema italiani dal 17 marzo… - cineblogit : Moonfall: nuovo video, locandine, colonna sonora e tutte le anticipazioni sul film di Roland Emmerich -

Ultime Notizie dalla rete : Roland Emmerich

Everyeye Cinema

I film catastrofici piacciono a tutti. Nei prossimi giorni sta per arrivare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo "Moonfall" di. La trama del film? La Luna viene sbalzata fuori dalla sua orbita e si sta per schiantare sulla Terra . Sì, ci sono molte "impossibilità" scientifiche e la NASA non ci sta. Il profilo ...Il nuovo film di fantascienza del registache uscirà nelle sale cinematografiche, di tutto il mondo, all'inizio di febbraio. In Italia la il film arriverà nelle sale il 17 marzo. ...Nel corso di un'intervista con The Hollywood Reporter, Roland Emmerich ha parlato del suo Godzilla e del fatto che non volesse dirigere il film. Nel corso di un'intervista con The Hollywood Reporter, ...Roland Emmerich ha rivelato la sua scomoda verità riguardo al film del 1998, Godzilla, che non avrebbe voluto realizzare.