Quirinale, prende quota il Mattarella bis: Draghi chiede al Capo dello Stato di restare (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma – L'ipotesi del secondo mandato per il presidente Sergio Mattarella prende quota, probabilmente in modo definitivo e decisivo, mentre è in corso la settima votazione per l'elezione del Capo dello Stato. A quanto si apprende da fonti di primo livello, il presidente del Consiglio Mario Draghi, nell'incontro di oggi al Quirinale, avrebbe chiesto al Capo dello Stato di rimanere per "il bene e la stabilità del paese", se il Parlamento lo chiederà. Draghi sta contattando in queste ore i leader di tutte le forze politiche per stringere sulla rielezione di Mattarella alla presidenza della Repubblica. La prima svolta alla Camera arriva con ...

IlContiAndrea : Mentana prende prende a sberle (con eleganza) Renzi sulla Belloni con domande precise #MaratonaMentana #Quirinale #PresidenteDellaRepubblica - Gian_Mal : RT @_LaChicca__: Intanto finché li dentro giocano al circo , per strada la polizia prende a manganellate degli studenti minorenni e nessun… - PalermoToday : Quirinale, settima votazione in Parlamento: prende quota il Mattarella bis - _LaChicca__ : Intanto finché li dentro giocano al circo , per strada la polizia prende a manganellate degli studenti minorenni e… - PeppeAmicarelli : RT @crislomb: Draghi chiede a Mattarella di restare. Il bis prende quota -