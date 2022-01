Quirinale, mai un presidente all’ottavo voto: un unicum per la storia repubblicana (Di sabato 29 gennaio 2022) L’elezione del capo dello Stato all’ottavo scrutinio rappresenta un unicum per la storia repubblicana. In molti casi si e’ andati ben oltre questo numero di votazioni e solo per due volte il nuovo presidente della Repubblica è arrivato al primo colpo. Nelle precedenti 12 elezioni presidenziali per quattro volte il quarto scrutinio è risultato decisivo: è accaduto per Luigi Einaudi nel 1948, Giovanni Gronchi nel 1955, Giorgio Napolitano nel 2006 e Sergio Mattarella nel 2015. Alla sesta votazione e’ arrivato, nel 2013, il Napolitano-bis. Ma la storia delle corse al Quirinale è costellata di esempi di elezioni piu’ che travagliate, sbloccatesi addirittura oltre il ventesimo scrutinio. E’ il caso del record, in negativo, di Giovanni Leone eletto presidente ... Leggi su ildenaro (Di sabato 29 gennaio 2022) L’elezione del capo dello Statoscrutinio rappresenta unper la. In molti casi si e’ andati ben oltre questo numero di votazioni e solo per due volte il nuovodella Repubblica è arrivato al primo colpo. Nelle precedenti 12 elezioni presidenziali per quattro volte il quarto scrutinio è risultato decisivo: è accaduto per Luigi Einaudi nel 1948, Giovanni Gronchi nel 1955, Giorgio Napolitano nel 2006 e Sergio Mattarella nel 2015. Alla sesta votazione e’ arrivato, nel 2013, il Napolitano-bis. Ma ladelle corse alè costellata di esempi di elezioni piu’ che travagliate, sbloccatesi addirittura oltre il ventesimo scrutinio. E’ il caso del record, in negativo, di Giovanni Leone eletto...

