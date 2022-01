Quirinale, Conte: “Abbiamo avuto difficoltà nel dialogare col centrodestra. Mattarella figura autorevole e super partes” (Di sabato 29 gennaio 2022) “Abbiamo felicemente preso atto che l’opzione Mattarella aveva trovato una ampia condivisione. Annunciamo ufficialmente il nostro voto: vogliamo che questa opzione diventi realtà”. Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, parlando in uscita dalla Camera. “I capigruppo andranno dal presidente Mattarella per esprimere la disponibilità nostra a indicare il suo nominativo perché sia un’opzione che diventi realtà. Mattarella è il garante del Paese, è super partes e figura autorevole”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) “felicemente preso atto che l’opzioneaveva trovato una ampia condivisione. Annunciamo ufficialmente il nostro voto: vogliamo che questa opzione diventi realtà”. Così il leader del M5s, Giuseppe, parlando in uscita dalla Camera. “I capigruppo andranno dal presidenteper esprimere la disponibilità nostra a indicare il suo nominativo perché sia un’opzione che diventi realtà.è il garante del Paese, è”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

