Pubertà precoce, casi raddoppiati. Stress e vita sedentaria fra le cause: "Colpa della pandemia" (Di sabato 29 gennaio 2022) La Pubertà segna da un punto di vista fisico e psicologico l'inizio del passaggio dall'infanzia alla piena maturità sessuale, regolato dalle variazioni di estrogeni e testosterone, ormoni prodotti rispettivamente da ovaie e testicoli. Un cambiamento del tutto fisiologico, che può talvolta creare apprensione nelle mamme e i papà. I casi di Pubertà precoce o anticipata osservati nel semestre marzo-settembre 2020 in Italia sono più che raddoppiati rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo dimostra uno studio osservazionale coordinato dall'Ospedale Bambino Gesù, che ha coinvolto i ...

