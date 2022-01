Mattarella rieletto | l’Inter | «La aspettiamo a San Siro» – FOTO

(Di domenica 30 gennaio 2022)è stato eletto Presidente della Repubblica: sui social è arrivato anche l’omaggio del. Il messaggio del club Sergioè stato eletto Presidente della Repubblica. Anche, tramite i propri social, ha voluto omaggiare la sua rielezione. ?? PRESIDENTE Caro Presidente, Le auguriamo il meglio per il nuovo mandato. Ovviamente sappiamo che c’è molto da fare, ma tra un impegno e l’altro se ne avesse opportunità l’a San! ???@Quirinale #FCIM pic.twitter.com/92ef0VSEUm— Inter ??? (@Inter) January 29, 2022 «Caro Presidente, Le auguriamo il meglio per il nuovo mandato. Ovviamente sappiamo che c’è molto da fare, ma tra un impegno e l’altro se ne avesse opportunità ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articoloè stato eletto Presidente della Repubblica: sui social è arrivato anche l'omaggio dell'Inter. Il messaggio del club Sergioè stato eletto Presidente della Repubblica. Anche l'Inter, tramite i propri social, ha voluto omaggiare la sua rielezione. "Caro Presidente, Le auguriamo il meglio per il nuovo ...Il breve discorso per accettare l'incarico approfondimentopresidente della Repubblica: la sua fotostoria Subito dopo la votazione del Parlamento, che con 759 voti ha fatto di ...Alla fine a contare è il risultato. E il risultato per l’Italia è ottimo. Sergio Mattarella resta al Quirinale, Mario Draghi alla guida del governo. La pandemia non ...Francesco Boccia - deputato e responsabile degli enti locali per il Pd - visto dal di fuori il suo partito non sembra avere avuto quel protagonismo che ci si aspettava nell’elezione ...