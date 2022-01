Malika Ayane, dal Teatro alla Scala di Milano a giudice di X Factor, fino ai dischi di platino (Di sabato 29 gennaio 2022) Malika Ayane è una delle voci più interessanti della scena musicale italiana contemporanea. Con 6 album alle spalle, la cantautrice italo-marocchina si distingue per il suo stile libero, lontano da ogni cliché e ogni convenzione, che si esprime un tanti abiti sonori cuciti su misura per il suo timbro peculiare. Al Festival di Sanremo 2022 Malika Ayane duetterà con Matteo Romano sulle note di Your Song di Elton John nella serata dedicata alle cover. Chi è Malika Ayane Malika Ayane nasce a Milano nel 1984, da padre marocchino e madre italiana. A soli 11 anni si immerge nell’arte con il coro delle voci bianche del Teatro alla Scala di Milano, ma la sua passione per ... Leggi su optimagazine (Di sabato 29 gennaio 2022)è una delle voci più interessanti della scena musicale italiana contemporanea. Con 6 album alle spalle, la cantautrice italo-marocchina si distingue per il suo stile libero, lontano da ogni cliché e ogni convenzione, che si esprime un tanti abiti sonori cuciti su misura per il suo timbro peculiare. Al Festival di Sanremo 2022duetterà con Matteo Romano sulle note di Your Song di Elton John nella serata dedicata alle cover. Chi ènasce anel 1984, da padre marocchino e madre italiana. A soli 11 anni si immerge nell’arte con il coro delle voci bianche deldi, ma la sua passione per ...

Advertising

sonikmusicnet : Ora in onda: Malika Ayane - Sogni tra i capelli - StampaCuneo : Matteo Romano, un cuneese a Sanremo: “Da Malika Ayane all’Ariston, vi racconto il mio primo Festival” - annjosiah : RT @kerolarchive: eccoci al 2015, il primo di anno di Carlo Conti alla conduzione. riesce a portare Nek in gara, che arriverà al secondo po… - GammaStereoRoma : Malika Ayane - Senza Fare Sul Serio - vogue_italia : Malika Ayane in Giorgio Armani ?? Clic per vedere i look più belli sul palco del teatro Ariston… -