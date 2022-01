Green Pass in scadenza a marzo 2022, cosa fare per rinnovare il certificato verde (Di sabato 29 gennaio 2022) Green Pass. A partire proprio dalla prossima settimana, quando entrerà definitivamente in vigore il nuovo decreto Covid emanato dal governo, il Super Green Pass avrà una validità di sei mesi per tutti, e non più di nove, come si era parlato in precedenza. Si tratta di una differenza di non poco conto, a ben vedere. Soprattutto se pensiamo a tutti quei cittadini che hanno effettuato la dose booster già a settembre. Di fatto, chi ha ricevuto la terza a settembre, sarebbe già quasi al limite. Facendo due calcoli, per il mese di marzo, in molti si vedrebbero decadere la validità del proprio certificato. E ovviamente, più si va avanti nel tempo, e più verranno ad aggiungersi persone, messe così in forte difficoltà. Leggi anche: Roma, al lavoro senza Green ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 29 gennaio 2022). A partire proprio dalla prossima settimana, quando entrerà definitivamente in vigore il nuovo decreto Covid emanato dal governo, il Superavrà una validità di sei mesi per tutti, e non più di nove, come si era parlato in precedenza. Si tratta di una differenza di non poco conto, a ben vedere. Soprattutto se pensiamo a tutti quei cittadini che hanno effettuato la dose booster già a settembre. Di fatto, chi ha ricevuto la terza a settembre, sarebbe già quasi al limite. Facendo due calcoli, per il mese di, in molti si vedrebbero decadere la validità del proprio. E ovviamente, più si va avanti nel tempo, e più verranno ad aggiungersi persone, messe così in forte difficoltà. Leggi anche: Roma, al lavoro senza...

