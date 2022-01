Genoa, ecco Amiri: prestito con obbligo condizionato. Spors: “Personalità e qualità” (Di sabato 29 gennaio 2022) Il Genoa accoglie Nadiem Amiri che arriva in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Amiri, che indosserà la maglia numero 8, ha debuttato nella Nazionale tedesca nel 2019. Nel suo palmares vanta la vittoria dell’Europeo Under 21 del 2017 e il secondo posto nell’edizione del 2019. Tra i professionisti ha giocato per Hoffenheim e Bayer Leverkusen. Soddisfatto il general manager Johannes Spors: “È un giocatore che conosco da molto tempo. Di grande Personalità, il duro lavoro lo ha portato a vestire la maglia della Nazionale tedesca. Rinforzerà il nostro centrocampo con la sua qualità”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Ilaccoglie Nadiemche arriva incondi riscatto al verificarsi di determinate condizioni., che indosserà la maglia numero 8, ha debuttato nella Nazionale tedesca nel 2019. Nel suo palmares vanta la vittoria dell’Europeo Under 21 del 2017 e il secondo posto nell’edizione del 2019. Tra i professionisti ha giocato per Hoffenheim e Bayer Leverkusen. Soddisfatto il general manager Johannes: “È un giocatore che conosco da molto tempo. Di grande, il duro lavoro lo ha portato a vestire la maglia della Nazionale tedesca. Rinforzerà il nostro centrocampo con la sua”. SportFace.

