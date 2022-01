Si lavora per una presidente donna, sesta fumata nera (Di venerdì 28 gennaio 2022) Si apre lo scenario di una presidente della Repubblica donna. Nulla di fatto durante la sesta votazione, ma tra le forze politiche si lavora per una presidente donna Si lavora già sulla settima votazione Le coalizioni escono a pezzi dopo la votazione di stamattina e lavorano per una presidente donna, per concludere entro domani mattina. Leggi su periodicodaily (Di venerdì 28 gennaio 2022) Si apre lo scenario di unadella Repubblica. Nulla di fatto durante lavotazione, ma tra le forze politiche siper unaSigià sulla settima votazione Le coalizioni escono a pezzi dopo la votazione di stamattina eno per una, per concludere entro domani mattina.

Advertising

DiMarzio : La #Juve non apre al prestito per #Bentancur, il #Tottenham lavora anche per #Kulusevski - capuanogio : ?? Idea #Kulusevski per il #Milan: secondo la #gds la richiesta della #Juventus è 3 milioni più 40 al riscatto mentr… - AntoVitiello : ?? Sempre più conferme: il #Milan lavora al colpo in difesa per l'estate. #Botman il preferito (ha il sì del giocato… - Info_Nazionale : Quirinale, anche la sesta votazione da esito negativo: 445 astenuti, 336 voti a Mattarella. Salvini: 'Si lavora per… - laramola2 : @DBulgarello @king_del_trash certo paragonare uno che sono 20 anni che è uscito dal gf e lavora nello spettacolo a… -