Salernitana, Dragusin a un passo: operazione in chiusura (Di venerdì 28 gennaio 2022) Calciomercato Salernitana: i granata e la Juventus sarebbero a un passo dal chiudere la trattativa per Dragusin Non solo Kaio Jorge. La Salernitana della nuova proprietà e del ds Sabatini è ad un passo anche da Radu Dragusin: come riferito da Sky Sport, è in chiusura l’operazione per il trasferimento del difensore. Il classe 2002 di proprietà della Juventus rientrerà in anticipo dal prestito alla Sampdoria e ripartirà subito per Salerno. L’affare in uscita è in dirittura d’arrivo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Calciomercato: i granata e la Juventus sarebbero a undal chiudere la trattativa perNon solo Kaio Jorge. Ladella nuova proprietà e del ds Sabatini è ad unanche da Radu: come riferito da Sky Sport, è inl’per il trasferimento del difensore. Il classe 2002 di proprietà della Juventus rientrerà in anticipo dal prestito alla Sampdoria e ripartirà subito per Salerno. L’affare in uscita è in dirittura d’arrivo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

romeoagresti : #Dragusin sempre più vicino alla #Salernitana in prestito fino al termine della stagione // Dragusin is getting clo… - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialUSS1919 | Per la difesa in arrivo #Dragusin della @juventusfc (quest'anno già in prestito… - marcoconterio : ?? Radu Dragusin lascia la #Sampdoria, torna alla #Juventus e va alla #Salernitana. Che intanto è sempre in trattati… - Gabryjuventus : ???? #Dragusin sempre più vicino alla Salernitana in prestito fino al termine della stagione. [Romeo Agresti] #Juve #Juventus - chiesaalcentro : RT @romeoagresti: #Dragusin sempre più vicino alla #Salernitana in prestito fino al termine della stagione // Dragusin is getting closer to… -