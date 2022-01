Quirinale, Toti: la trattativa vera deve ancora cominciare (Di venerdì 28 gennaio 2022) "La trattativa vera deve ancora cominciare, le trattative sono fatte di irrigidimenti e di momenti di confronto" ha detto Giovanni Toti, presidente della Liguria, di Coraggio Italia; "questa non è una ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022) "La, le trattative sono fatte di irrigidimenti e di momenti di confronto" ha detto Giovanni, presidente della Liguria, di Coraggio Italia; "questa non è una ...

Advertising

repubblica : Quirinale, e Toti sbottò: 'Me ne vado, ho da lavorare' [di Concetto Vecchio] - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Al via il nuovo vertice del centrodestra. Scintille tra Ignazio La Russa e Giovanni Toti in Tr… - speranza_viva : RT @Agenzia_Ansa: SPECIALE QUIRINALE | Al via il nuovo vertice del centrodestra. Scintille tra Ignazio La Russa e Giovanni Toti in Transatl… - neogrigio : RT @Agenzia_Ansa: SPECIALE QUIRINALE | Al via il nuovo vertice del centrodestra. Scintille tra Ignazio La Russa e Giovanni Toti in Transatl… - giulielle16_ : Ma i centristi di destra sarebbe Toti, Lupi e Cesa ??? Chi ? #quirinale #maratonamentana -