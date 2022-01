Quirinale | probabile astensione M5S - Pd - LeU al sesto scrutinio

(Di venerdì 28 gennaio 2022) "Oggi non c'è alternativa": negli ambienti parlamentari M5S si dà per scontato un passaggio a vuoto "probabilmente con una nuovanostra, del Pd e di LeU", nella sesta votazione per l'...

"Oggi non c'è alternativa": negli ambienti parlamentari M5S si dà per scontato un passaggio a vuoto "probabilmente con una nuova astensione nostra, del Pd e di LeU", nella sesta votazione per l'...... Elisabetta Casellati, considerata anzi la soluzione più. Lo ha stabilito il vertice del ... poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella! SEGUICI Tags: elezioniQuirinale: oggi la quinta chiama, governo a rischio . Gli aggiornamenti della quinta giornata di voto a Palazzo Montecitorio ...Il centrodestra decide di "contarsi" e di provare a spaccare il centrosinistra votando per l'attuale presidente del Senato - Letta: "Non so se ho fatto bene a fidarmi" - Nel pomeriggio la probabile se ...