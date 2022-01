Quirinale | fonti del centrodestra | “Casellati se non troviamo nome più forte”

(Di venerdì 28 gennaio 2022) ROMA – Sarà Elisabettailsu cui contarsi “se nonunpiù” entro questa mattina. Lo diconodi, presenti al vertice che si è tenuto ieri sera. La coalizione per ora si è tenuta un margine per cambiare candidato al, rinviando a questa mattina l’ufficializzazione del. In una nota congiunta del, invece, si legge che il vertice riunitosi ieri sera ha deciso che nella votazione odierna “indicherà uno dei nomi di alto livello proposto nei giorni scorsi, dando mandato a Matteo Salvini – previa ogni opportuna interlocuzione – di definirlo entro il nuovo vertice delle ore 9” di questa mattina. L'articolo L'Opinionista.

... per oggi alle 8.30 è convocata una riunione delle delegazioni di Pd, M5s e Leu per decidere la reazione se il nome della Casellati sarà confermata dal centrodestra, fanno sapereDem. Per tutta ...Dopo il vertice riunito ieri sera alla Camera,del centrodestra indicano nella presidente del ...sette mesi di vita di un parlamento moribondo e di legislatura a sette anni di, che ...Questa mattina nuovo vertice di centrodestra per definire ufficialmente il nome, alle 11 la quinta chiama Il centrodestra oggi voterà un suo nome, alla quinta chiama per l’elezione del Presidente dell ...Dopo le quattro fumate nere dei giorni scorsi, ieri sera il centrodestra si è riunito alla Camera e ha deciso che oggi proverà a forzare ...