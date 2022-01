Paralimpiadi: ecco i nomi della squadra azzurra, 32 atleti in gara a Pechino (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. - (Adnkronos) - La Giunta Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico ha dato il via libera ai nomi che comporranno la squadra Italiana che prenderà parte ai XIII Giochi Paralimpici invernali, che si terranno a Pechino dal 4 al 13 marzo 2022. Saranno in tutto 32 gli atleti partecipanti (numero che comprende tre atleti guida) impegnati in quattro discipline: para ice hockey, sci alpino, sci nordico e snowboard. Presenze che fanno registrare un incremento del 23% rispetto alla precedente edizione, PyeongChang 2018. Sono questi, dunque, le atlete e gli atleti chiamati a difendere i colori azzurri alla Paralimpiade di Pechino. Per il para ice hockey: Alessandro Andreoni, Gabriele Araudo, Bruno Balossetti, Cristoph De Paoli, Alex Enederle, Stephan Kafmann, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. - (Adnkronos) - La Giunta Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico ha dato il via libera aiche comporranno laItaliana che prenderà parte ai XIII Giochi Paralimpici invernali, che si terranno adal 4 al 13 marzo 2022. Saranno in tutto 32 glipartecipanti (numero che comprende treguida) impegnati in quattro discipline: para ice hockey, sci alpino, sci nordico e snowboard. Presenze che fanno registrare un incremento del 23% rispetto alla precedente edizione, PyeongChang 2018. Sono questi, dunque, le atlete e glichiamati a difendere i colori azzurri alla Paralimpiade di. Per il para ice hockey: Alessandro Andreoni, Gabriele Araudo, Bruno Balossetti, Cristoph De Paoli, Alex Enederle, Stephan Kafmann, ...

