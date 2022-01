Milano | inseguimento terminato con un incidente e 3 arresti | Video

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Oggi pomeriggio quattro uomini a bordo di una BMW hanno tentato di sfuggire all’della Polizia del commissariato di Bonola. La fuga è iniziata in piazzale Lotto e si conclusa con un violento scontro all'intersezione tra via Sant'Elia e via Natta. Subito dopo l’i fuggitivi hanno cercato di imboscarsi all'interno del Parco Monte Stella, ma senza successo. Per tre di loro non c'è stato nulla da fare e sono stati raggiunti e bloccati dalle forze dell’ordine. Il terzo è riuscito a scappare. Durante la perquisizione sono stati trovati 200 grammi di eroina e circa 50 grammi di hashish, in seguito sequestrati. La caccia al quarto uomo è ancora aperta. Dervio, ubriaco si sdraia sull'asfalto e poi si schianta in autoNella notte tra venerdì 14 e sabato 15 gennaio, un uomo visibilmente ...Usa, Suv travolge la ...

Quando capisce che la polizia vuole fermarlo, schiaccia il piede sull'acceleratore e scappa a tutta velocità a bordo di una Bmw. Al suo inseguimento, in una corsa pericolosa per le strade di Milano, si mettono subito gli agenti. Sono gli uomini della Squadra investigativa del Commissariato Bonola, ai quali poi si aggiungeranno ... Tre persone sono state arrestate dalla polizia a Milano. Erano in un'auto piena di droga: all'alt della polizia, il conducente non si è ...