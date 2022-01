Il fronte di Mariupol'

(Di venerdì 28 gennaio 2022) C’è una città in Ucraina che per prima verrebbe a conoscere le intenzioni di Vladimir Putin, qualora il presidente russo decidesse di attaccare la nazione. E’’, la città portuale che si affaccia sul mare di Azov con le sue industrie, due delle più grandi acciaierie d’Europa, il suo edificio del consiglio comunale che mostra ancora i segni delle esplosioni del 2015, oggi coperti da una grandissima bandiera blu e gialla, i colori dell’Ucraina. La città otto anni fa è finita al centro degli scontri tra i separatisti filorussi sostenuti da Mosca e l’esercito di Kiev, ma oggi’ è Ucraina, si sente Ucraina: poco importa se i suoi cittadini parlano russo, in questi anni hanno guardato a est, verso Donetsk e Lugansk, le due autoproclamatesi repubbliche popolari e hanno visto una prospettiva molto meno attraente rispetto all’ovest. A ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : fronte Mariupol

La Stampa

... dato che la sua temperatura non si è mai abbassata fin da quando ebbi l'occasione di visitare personalmente iloltrein un anno, il 2015, che sembra un lontano ricordo ma che dista ...... tra cuie il resto della costa ucraina, e anche gran parte del territorio attualmente ...potrebbero dislocare navi da sbarco nel Mar Nero e tentare di sbarcare per aprire un secondo "...Se il Cremlino sceglie di invadere, in che modo lo farà? Sul tavolo tre opzioni (molto diverse tra loro). Pechino prova a bloccare Mosca per le Olimpiadi ...