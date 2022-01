Fumata nera anche nel sesto scrutinio, Mattarella ottiene 336 preferenze (Di venerdì 28 gennaio 2022) ROMA – Fumata nera anche nel sesto scrutinio per l’elezione del presidente della Repubblica. 445 gli astenuti e 106 le schede bianche. Mattarella ottiene 336 preferenze. Giovedì le schede in favore del capo dello Stato uscente erano state 166, mentre stamattina quelle per la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, sono state 382. anche L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Mattarella sale a 166 voti, 260 le schede bianche Quirinale, Mattarella firma dl sul voto parlamentari positivi al Covid Oggi la terza votazione per il Quirinale Sgarbi e gli scoiattoli: ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) ROMA –nelper l’elezione del presidente della Repubblica. 445 gli astenuti e 106 le schede bi336. Giovedì le schede in favore del capo dello Stato uscente erano state 166, mentre stamattina quelle per la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, sono state 382.L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::sale a 166 voti, 260 le schede biQuirinale,firma dl sul voto parlamentari positivi al Covid Oggi la terza votazione per il Quirinale Sgarbi e gli scoiattoli: ...

