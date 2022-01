Era un carabiniere l’uomo travolto da un’auto mentre faceva jogging al Pincio (Di venerdì 28 gennaio 2022) Era un carabiniere l’uomo che questa mattina ha perso la vita a seguito di un incidente. Centrato in pieno da un’auto mentre faceva jogging, non c’è stato purtroppo nulla da fare per il 55enne che a seguito dell’impatto ha riportato delle gravissime ferite. I fatti sono avvenuti in viale Gabriele D’annunzio, all’altezza della Casina Valadier. carabiniere investito da un auto mentre faceva jogging Carlo Pastore — questo il nome del carabiniere — era libero dal servizio questa mattina quando è stato fatalmente investito da un’auto mentre faceva jogging. A bordo del mezzo — una toyota Aygo — una ragazzi di 21 anni che stava andando in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 28 gennaio 2022) Era unche questa mattina ha perso la vita a seguito di un incidente. Centrato in pieno da, non c’è stato purtroppo nulla da fare per il 55enne che a seguito dell’impatto ha riportato delle gravissime ferite. I fatti sono avvenuti in viale Gabriele D’annunzio, all’altezza della Casina Valadier.investito da un autoCarlo Pastore — questo il nome del— era libero dal servizio questa mattina quando è stato fatalmente investito da. A bordo del mezzo — una toyota Aygo — una ragazzi di 21 anni che stava andando in ...

Advertising

CorriereCitta : Era un carabiniere l’uomo travolto da un auto mentre faceva jogging al Pincio - sonoViolet : RT @Petartrzz: Ala ( #Trento ) fiaccolata contro l'archiviazione per l'assassinio di Matteo Tenni. Era il 9 aprile, il carabiniere spara e… - EnzochiariMaggi : @EnricoLetta SPARARGLI IN BOCCA ERA MEGLIO - DucaAndrea85 : @matthewjumped Un carabiniere se non sbaglio c'è. Lo avevo visto in tv, era tipo il primo. - perfectwave72 : @Massimo47976201 @GrandeTornado1 @Giusepp99918361 Caro troll, dalle mie parti ne ho già depositata una con l'avv e… -