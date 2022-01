Controlli fiscali, nel mirino chi ha chiesto i contributi a fondo perduto (Di venerdì 28 gennaio 2022) Scattano le verifiche dell'Agenzia delle Entrate. Ecco tutti i Controlli sui titolari di Partita Iva Leggi su ilgiornale (Di venerdì 28 gennaio 2022) Scattano le verifiche dell'Agenzia delle Entrate. Ecco tutti isui titolari di Partita Iva

Advertising

TLally967 : @dominiquezero0 @dottorbarbieri Il vairus è stato la scusa x introdurlo. Ci abbineranno controlli fiscali ed euro d… - MBodano : @LorenzoTabella Da dipendente che paga tutte le tasse e che sul lato fiscale non ha scappatoie non ho nulla da teme… - Giordy39221323 : @EmilianoBechini Personalmente trovo che ha dato prova di generalizzare citando modello cinese e di libertà violate… - Freed0m_20 : Von Der Leyen: 'La Carta Verde sarà usata per i controlli fiscali'. Vaccinatevi ! #PresidenzaDellaRepubblica… - alessioarusa : CARTA VERDE ETERNA La Urlula conferma l'uso futuro del passaporto sanitario, sulla medesima piattaforma del LASCIAP… -