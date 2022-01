Udinese | respinto ricorso dei friulani su gestione casi Covid

Advertising

OdeonZ__ : Troppi positivi nell'Udinese? No, il Giudice Sportivo omologa il 6-2 dell'Atalanta - AmoBergamo : #Bergamo Il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso dell'Udinese, regolare il 6-2 per l'Atalanta - TgrRaiFVG : Il giudice sportivo della Serie A ha respinto il ricorso dell'Udinese e ha confermato il risultato della partita gi… - gdstwits : Udinese, ricorso respinto: resta il ko con l’atalanta - infoitsport : Serie A, respinto il ricorso dell'Udinese: omologato il 2-6 contro l'Atalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese respinto

Subito dopo gli sviluppi di corner, contropiede condotta da Oviszach che arriva a tu per tu con La Rosa, ma il destro dell'exè debole e smorzato. Al 9' st sinistro di Maggioprima ...Niente da fare, Jajalo non sarà un rinforzo del Parma, almeno durante questa sessione di mercato. L'hale avance del club crociato che dopo Cassata puntava forte sull'esperto centrocampista bosniaco di 33 anni. I friulani non hanno intenzione di privarsi del giocatore anche perché è ...Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha respinto il ricorso dell'Udinese ed ha confermato il risultato del match giocato contro l'Atalanta e terminato 6-2 per i bergamaschi. Restano ...Niente da fare, Jajalo non sarà un rinforzo del Parma, almeno durante questa sessione di mercato. L’Udinese ha respinto le avance del club crociato che dopo Cassata puntava forte sull’esperto centroca ...