Tutta colpa di Freud: è l’amore la prima malattia al mondo? (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tutta colpa di Freud: in prima serata il film di Paolo Genovese dal mix perfetto. Leggero, ironico e con un pizzico di profondità, tra risate e riflessioni. E’ la colonna sonora di Daniele Silvestri però a far quadrare tutto, in piena atmosfera da commedia italiana. Sette coprotagonisti, sette vite intrecciate fra loro in vari modi. Un filo lega tutto: l’amore. Le semplici e pungenti battute infatti dispiegano una trama ricca di colpi di scena e imprevisti che concorrono tutti alla risoluzione dei più disparati problemi amorosi. A fare da sfondo le strade di Roma e uno studio di psicoterapia dalla tipica poltrona in pelle. Ah, in una scena, anche il museo d’arte contemporanea MACRO. Tutta colpa di Freud: parole, silenzi e un grande ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022)di: inserata il film di Paolo Genovese dal mix perfetto. Leggero, ironico e con un pizzico di profondità, tra risate e riflessioni. E’ la colonna sonora di Daniele Silvestri però a far quadrare tutto, in piena atmosfera da commedia italiana. Sette coprotagonisti, sette vite intrecciate fra loro in vari modi. Un filo lega tutto:. Le semplici e pungenti battute infatti dispiegano una trama ricca di colpi di scena e imprevisti che concorrono tutti alla risoluzione dei più disparati problemi amorosi. A fare da sfondo le strade di Roma e uno studio di psicoterapia dalla tipica poltrona in pelle. Ah, in una scena, anche il museo d’arte contemporanea MACRO.di: parole, silenzi e un grande ...

