(Di giovedì 27 gennaio 2022) ROMA – In una giornata piuttosto convulsa perché ancora non si trova una quadra sul nome del nuovo presidente della Repubblica, il leader di Noi con l’Italia, Maurizio(foto), si è lasciato andare a unaparlando con i giornalisti, molto probabilmente per stemperare il difficile clima. Ecco le parole di: “Il problema non sono i veti. Il problema è latà. Se non è Casini o Draghi, chi è? Qui bisogna essere, dall’altra parte”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

ItaliaViva : Fatemi fare un'ultima battuta sul Quirinale: questa barzelletta che #Toninelli fa parte del centrosinistra mentre… - Lopinionista : Quirinale, la battuta di Lupi: 'Positivi fuori, negativi dentro' - Rosablu2021 : Basta con la battuta sui casini al #Quirinale #Quirinale2022 #PresidenzaDellaRepubblica - stati_generali : RT @GiuseppeFalci: Una battuta che circola in queste ore: “L’aumento dei voti di Mattarella? Sono tutti i vedovi di Conte”. #quirinale - GiuseppeFalci : Una battuta che circola in queste ore: “L’aumento dei voti di Mattarella? Sono tutti i vedovi di Conte”. #quirinale -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale battuta

Corriere della Sera

... il giurista che nelle ultime ore ha concesso due battute sulla sua candidatura al, che ... Entrando alla Camera, in serata, si è infatti concesso ai giornalisti per una rapidissima: '...Infinito giallo -, dopo quattro voti siamo ancora al nulla di fatto. L'ottimismo di ieri, per ora, è sfumato. In precedenza, il giurista, 86 anni, aveva concesso unaanche alla ...Entornointeligente.com / ROMA. â?” Nel giorno in cui si abbassa il quorum per lâ??elezione del presidente della Repubblica e sullâ??ex inquilino del Colle, Sergio Mattarella piovono consensi, il segre ...Il primo voto a maggioranza assoluta finisce con un nulla di fatto. Fumata nera anche oggi a Montecitorio. Due sono i dati di rilievo della giornata. Sergio Mattarella sembra ...