Narvalo e Urban Fitness: arriva la partnership per allenamenti in piena sicurezza (Di giovedì 27 gennaio 2022) Rimettersi in forma in vista dell’estate e riprendere le buone abitudini, allenando il corpo e ritrovando l’equilibrio psicofisico. Si tratta dell’obiettivo di tante donne che, dopo mesi difficili, ora cercano nell’attività fisica un modo per combattere lo stress e sentirsi meglio. Le strutture sportive e gli allenamenti d’altronde restano fondamentali anche dopo la pandemia. Secondo una recente ricerca, nonostante il desiderio di ritornare ad allenarsi in palestra sia molto forte, la maggior parte delle persone mostra ancora titubanza a riguardo, complice una percezione di mancanza di sicurezza all’interno delle strutture. In questo scenario che Urban Fitness, azienda leader nel benessere sportivo che propone nei propri centri un allenamento innovativo di soli 20 minuti con tecnologia EMS ad impulsi, ha avviato una ... Leggi su dilei (Di giovedì 27 gennaio 2022) Rimettersi in forma in vista dell’estate e riprendere le buone abitudini, allenando il corpo e ritrovando l’equilibrio psicofisico. Si tratta dell’obiettivo di tante donne che, dopo mesi difficili, ora cercano nell’attività fisica un modo per combattere lo stress e sentirsi meglio. Le strutture sportive e glid’altronde restano fondamentali anche dopo la pandemia. Secondo una recente ricerca, nonostante il desiderio di ritornare ad allenarsi in palestra sia molto forte, la maggior parte delle persone mostra ancora titubanza a riguardo, complice una percezione di mancanza diall’interno delle strutture. In questo scenario che, azienda leader nel benessere sportivo che propone nei propri centri un allenamento innovativo di soli 20 minuti con tecnologia EMS ad impulsi, ha avviato una ...

Advertising

Gazzettadmilano : Al via la partnership tra Narvalo e Urban Fitness per allenamenti in piena sicurezza. -