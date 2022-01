“Me ne voglio andare, chiamo il mio agente”: addio improvviso al GF Vip, vuole uscire definitivamente (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo più di tre mesi sembrerebbe essere arrivato l’addio definitivo di una concorrente molto amata al GF Vip 6: ecco tutti i dettagli. Il cast del GF Vip 6 (screenshot YouTube)Nelle ultime ore, una concorrente della casa ha palesato il suo malessere, chiudendosi a riccio in sé stessa. Si tratta di Soleil Sorge che, dopo aver avuto un vero e proprio crollo emotivo, seguito da un attacco di panico nella notte, ha deciso di trascorrere il resto della giornata nella sua stanza. Alcune ore dopo, stanca della situazione, la gieffina avrebbe rivelato al suo compagno Davide di voler abbandonare definitivamente il programma. “Non ce la faccio più”: Soleil Sorge si sfoga, situazione al limite Soleil Sorge (screenshot YouTube)La gieffina Soleil starebbe affrontando un periodo molto complicato all’interno della casa: dopo la questione di Alex, l’ingresso di Delia ... Leggi su specialmag (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo più di tre mesi sembrerebbe essere arrivato l’definitivo di una concorrente molto amata al GF Vip 6: ecco tutti i dettagli. Il cast del GF Vip 6 (screenshot YouTube)Nelle ultime ore, una concorrente della casa ha palesato il suo malessere, chiudendosi a riccio in sé stessa. Si tratta di Soleil Sorge che, dopo aver avuto un vero e proprio crollo emotivo, seguito da un attacco di panico nella notte, ha deciso di trascorrere il resto della giornata nella sua stanza. Alcune ore dopo, stanca della situazione, la gieffina avrebbe rivelato al suo compagno Davide di voler abbandonareil programma. “Non ce la faccio più”: Soleil Sorge si sfoga, situazione al limite Soleil Sorge (screenshot YouTube)La gieffina Soleil starebbe affrontando un periodo molto complicato all’interno della casa: dopo la questione di Alex, l’ingresso di Delia ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? SARDEGNA ISOLATA X CHI NON HA IL SGP ?? A proposito di tutti gli escamotage possibili per andare a VOTARE A ROMA,… - salvato84485167 : @Adnkronos Il PD o alcuni parlamentari di esso in primis Letta, che ha una voglia matta di riscatto personale, deve… - AnkyBoh : @todorov_denis Io vorrei SOLO ristrutturarmi casa...Non so perché, ma delle auto me ne frego proprio. Per me è solo… - tsuguhokkaido : Ho lavorato molto oggi. Ho fame e voglio andare a casa presto. - nungiino : io: il bibliotecario simpatico non mi ha riconosciuta al telefono ed è stato uno stronzo non voglio più andare in q… -