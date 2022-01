L’albergo nel Padovano in cui le regole anti-Covid non esistono (Di giovedì 27 gennaio 2022) Entrando all’hotel “Isola Bella” di Abano Terme, vicino Padova, si aveva la sensazione che il Covid non sia mai esistito: alla reception delL’albergo un uomo di 85 anni, senza mascherina, positivo, pronto ad accogliere i clienti. Naturalmente, senza chiedere il Green Pass. Quattro clienti ne erano sprovvisti. E uno di loro non era neanche stato registrato al portale “alloggiati web” della Questura, che ha disposto la chiusura della struttura per cinque giorni. Il titolare, figlio dell’anziano addetto ai check in, è stato denunciato – insieme a suo padre – per epidemia colposa. Entrambi sono poi stati sanzionati perché sprovvisti di certificato verde. Un’altra denuncia è arrivata dall’irregolarità nella registrazione di un cliente. I controlli di polizia sono arrivati dopo diverse segnalazioni di alcuni clienti: nel corso delle perquisizioni delle 24 ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Entrando all’hotel “Isola Bella” di Abano Terme, vicino Padova, si aveva la sensazione che ilnon sia mai esistito: alla reception delun uomo di 85 anni, senza mascherina, positivo, pronto ad accogliere i clienti. Naturalmente, senza chiedere il Green Pass. Quattro clienti ne erano sprovvisti. E uno di loro non era neanche stato registrato al portale “alloggiati web” della Questura, che ha disposto la chiusura della struttura per cinque giorni. Il titolare, figlio dell’anziano addetto ai check in, è stato denunciato – insieme a suo padre – per epidemia colposa. Entrambi sono poi stati sanzionati perché sprovvisti di certificato verde. Un’altra denuncia è arrivata dall’irregolarità nella registrazione di un cliente. I controlli di polizia sono arrivati dopo diverse segnalazioni di alcuni clienti: nel corso delle perquisizioni delle 24 ...

