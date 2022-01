Grande Fratello Vip, Lulù contro Delia, Alex e Soleil (Di giovedì 27 gennaio 2022) Lulù comincia a non sopportare l'ampio spazio dato in ogni puntata al triangolo tra Delia, Alex e Soleil: le sue parole. Gf Vip, lo sfogo di Lulù contro alcuni coinquilini: “Non ce la faccio” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022)comincia a non sopportare l'ampio spazio dato in ogni puntata al triangolo tra: le sue parole. Gf Vip, lo sfogo dialcuni coinquilini: “Non ce la faccio” su Donne Magazine.

StefanoGuerrera : più di vent’anni di Grande Fratello e l’unico che ce l’ha fatta sul serio è Luca Argentero - SBartezzaghi : Oggi un fratello, grande, sulla Stampa. - Vincenz34096664 : @ChaanelChanel Con questo grande fratello non se ne può e un grande fratello di bulli - Giusy12053168 : RT @cherotturadicaz: ho paura di come il grande fratello farà passare jessica venerdì mi fido solo di @AdrianaVolpeTV #jerù - SimoLipari : Secondo me Jessica voleva fare il provino per Uomini e donne ma si è confusa e ha inviato il provino per il Grande… -