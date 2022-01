Chi è la donna del triangolo con Alex e Delia? “A letto con un’amica, ci divertiamo” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il concetto di “amore libero” tanto decantato da Alex Belli avrebbe contribuito ad appassionare il pubblico da casa, sempre più coinvolto nel triangolo che lo vede protagonista con la moglie Delia Duran e con una terza donna. Nella Casa del GF Vip è stata Soleil Sorge ma a quanto pare, fuori dal reality ci sarebbe... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il concetto di “amore libero” tanto decantato daBelli avrebbe contribuito ad appassionare il pubblico da casa, sempre più coinvolto nelche lo vede protagonista con la moglieDuran e con una terza. Nella Casa del GF Vip è stata Soleil Sorge ma a quanto pare, fuori dal reality ci sarebbe... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Corriere : Cento anni fa moriva Nellie Bly: la storia della prima donna diventata giornalista d’inchiesta - fattoquotidiano : UNA DONNA AL QUIRINALE Ecco chi è la diplomatica 'cresciuta' alla Farnesina e promossa da tutti i partiti - pietroraffa : Dire 'vogliamo una donna alla Presidenza della Repubblica' senza fare un nome non ha alcun senso. Chi proporreste? - 68e6cb0bac504ec : @Sfigatto Ok l'amore è uguale per tutti ma i rapporti no, c'è chi è sempre giustificato, tutelato dal fare o non fa… - Erminio71890018 : @martelgeppj1 @mirco63mirco @VAngeloAnonimo @Antonel72713840 @FrappSinger @Pontifex_it Evidentemente c'è CHI Marte… -