Tendenze unghie 2022 | tutti i modi di portare la french manicure

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) La, da quando fu inventata nel 1975, ne ha fatta di strada. E, sul suo percorso, ha incontrato colori, linee sottili, effetti double, sfumature…la2.0, addirittura, si è trovata sottosopra. Un bel cambiamento, specialmente perché lanasce per ricreare l’aspetto naturale delle, sostituendo lo smalto colorato. L’obbiettivo, infatti, era trovare una nail art che potesse adattarsi con facilità a ogni cambio di abito delle attrici sul set. Giunta in Europa, lo smaltodivenne lo stile delle passerelle parigine, ma senza cambiare il suo DNA, con punta dell’unghia bianca e letto ungueale nude o trasparente. Signature look degli anni Duemila e vera e propria tendenzaper il, la ...

2022: tra scintillanti novità e classici intramontabili le novità per la nail art Coloratissime, glitterate e piene di fantasia, ma anche classiche, purché con un twist in più. Le ...Quando pensiamo a moda edi stagione, spesso commettiamo l'errore di associare questi termini a capi d' haute ... Dal Glitter degradé al Very Peri Sicuramente, continuerà il trend delle...Coloratissime, glitterate e piene di fantasia, ma anche classiche, purché con un twist in più. Le unghie di questo inizio 2022 sono gioiose e divertenti, per combattere il grigiore dell'inverno e acce ...Lo styling più trendy dell'inverno è l'effetto liscio, perfetto da abbinare ai tagli medi come il caschetto. Un look semplice e facile da realizzare anche a casa in grado di esaltare al meglio il volt ...